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На побережье Одесской области собрали мазут весом до 4 кг, который выбросило после аварии российских танкеров

На побережье Одесской области собрали мазут весом до 4 кг, который выбросило после аварии российских танкеров

Киев  •  УНН

 • 6287 просмотра

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На пляже нацпарка «Тузловские лиманы» собрали до 4 кг мазута, выброшенного после аварии российских танкеров в Керченском проливе. Миллионы мелких фракций все еще дрейфуют в Черном море.

Работники национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области собрали до 4 килограммов мазута на побережье. Мелкие фракции мазута выбросило на берег после аварии российских танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в нацпарке, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что работники "Тузловских лиманов" обследовали почти 40 км песчаной пересыпи.

В пределах нацпарка нашли один участок протяженностью 200 м и шириной 30-70 см с мазутом в виде мелких фракций 3-4 мм. Как отмечается, их выбросило на берег 26 января.

Отобранные пробы отправили на исследование в частную профессиональную лабораторию в Одессе.

Весь мазут весом до 4 кг собрали с пересыпи. Сейчас в нацпарке на побережье мазута нет, но ученые отмечают: нет никаких гарантий, что со временем новые фракции мазута не выбросит морем.

Миллионы мелких фракций еще дрейфуют в водах Северо-западной части Черного моря. Нужны ресурсы для того, чтобы оперативно выявлять, срочно собирать и уничтожать эту угрозу, а в нацпарке их просто нет. Неподалеку море также выбросило редкую птицу в мазуте - красношейную гагару, которую волнами снова вынесло в море,

- сообщили в нацпарке.

Напомним

15 декабря два российских танкера "Волгонефть" потерпели крушение у Керченского пролива, вызвав значительную утечку мазута. По оценкам экологов, последствия для морской экосистемы могут быть катастрофическими и длиться десятилетиями.

В результате разлива мазута с российских танкеров в Керченском проливе погибло около 50 тысяч птиц и более 100 дельфинов. По оценкам экспертов, реальное количество погибших дельфинов может достигать нескольких тысяч.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
chyornoe-moreЧерное море
odessaОдесса

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