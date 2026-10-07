На Сумщині двоє 14-річних хлопців загинули через вибух у полі

Ввечері у середу, 7 жовтня, на Конотопщині Сумської області загинули двоє 14-річних хлопців. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, діти натрапили у полі на вибухонебезпечний предмет.

Сталася детонація. На превеликий жаль, від отриманих важких поранень вони загинули на місці - констатував Григоров.

Він підкреслив, що прифронтовий регіон щодня живе в умовах високих безпекових ризиків: окрім постійних ворожих атак, залишається серйозна небезпека натрапити на вибухонебезпечні предмети. Такі знахідки нерідко становлять смертельну небезпеку.

"Будь ласка, будьте максимально обережними та нагадуйте дітям: до невідомих або підозрілих предметів не можна наближатися, торкатися їх чи намагатися перенести. Бережіть себе і своїх близьких", - закликав начальник Сумської ОВА.

Нагадаємо

У вересні у Ворожбянській громаді Сумської області помер 17-річний хлопець, який підірвався на вибухонебезпечному предметі.

У Херсоні комунальник підірвався на російській міні "Пелюстка"