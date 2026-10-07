В Сумской области двое 14-летних мальчиков погибли из-за взрыва в поле

Вечером в среду, 7 октября, в Конотопском районе Сумской области погибли двое 14-летних мальчиков. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

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По его словам, дети наткнулись в поле на взрывоопасный предмет.

Произошла детонация. К огромному сожалению, от полученных тяжелых ранений они погибли на месте - констатировал Григоров.

Он подчеркнул, что прифронтовой регион ежедневно живет в условиях высоких рисков для безопасности: кроме постоянных вражеских атак, сохраняется серьезная опасность наткнуться на взрывоопасные предметы. Такие находки нередко представляют смертельную опасность.

"Пожалуйста, будьте максимально осторожны и напоминайте детям: к неизвестным или подозрительным предметам нельзя приближаться, прикасаться к ним или пытаться перенести их. Берегите себя и своих близких", - призвал начальник Сумской ОВА.

Напомним

В сентябре в Ворожбянской общине Сумской области умер 17-летний юноша, который подорвался на взрывоопасном предмете.

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