В Сумской области двое 14-летних мальчиков погибли из-за взрыва в поле
Киев • УНН
В Конотопском районе двое 14-летних мальчиков погибли после детонации взрывоопасного предмета в поле. Власти призвали не приближаться к подозрительным находкам.
Вечером в среду, 7 октября, в Конотопском районе Сумской области погибли двое 14-летних мальчиков. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.
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По его словам, дети наткнулись в поле на взрывоопасный предмет.
Произошла детонация. К огромному сожалению, от полученных тяжелых ранений они погибли на месте
Он подчеркнул, что прифронтовой регион ежедневно живет в условиях высоких рисков для безопасности: кроме постоянных вражеских атак, сохраняется серьезная опасность наткнуться на взрывоопасные предметы. Такие находки нередко представляют смертельную опасность.
"Пожалуйста, будьте максимально осторожны и напоминайте детям: к неизвестным или подозрительным предметам нельзя приближаться, прикасаться к ним или пытаться перенести их. Берегите себя и своих близких", - призвал начальник Сумской ОВА.
Напомним
В сентябре в Ворожбянской общине Сумской области умер 17-летний юноша, который подорвался на взрывоопасном предмете.
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