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На Сумщині поліція викрила неповнолітнього псевдомінера

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Чотирнадцятирічний хлопець зірвав навчальний процес у школі, зробивши на лінію 102 повідомлення про замінування будівлі навчального закладу. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.

Повідомлення про замінювання однієї зі шкіл міста на лінію 102 надійшло 20 грудня вранці.

На вказане місце одразу виїхали співробітники поліції.

Впродовж кількох годин, поки правоохоронці обстежували будівлю навчального закладу на предмет виявлення вибухівки, школярі та персонал спочатку чекали у сусідніх приміщеннях, а згодом розійшлися.

Втім, інформація про замінування свого підтвердження не знайшла. А ось "мінера" встановили швидко.

"Хлопцю 14 років, він учень іншої школи міста, - розповідає Сергій Забозлаев, начальник Шосткинського відділу поліції. - Чому подзвонив на лінію "102" та повідомив про замінювання – чітко пояснити не може. Наразі з підлітком працюють слідчі, педагоги та психологи".

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності". Неповнолітньому порушнику роз‘яснили відповідальність за такі "жарти". Відповідну роботу провели і з його опікуном.

Нагадаємо, на Чернігівщині псевдомінера відправили за грати на 5 років.

Українські Національні Новини

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