На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Національний банк України на 20 березня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 20 березня встановив такі ціни на банківські метали:
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- Золото — 1063,056545;
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- Срiбло — 15,053653;
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- Платина — 827,086101;
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- Паладiй — 665,302532.
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Порівняно з 19 березня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала меншою; ціна на срібло також зменшилась, але зміни є незначними; ціна на платину збільшилась; ціна на палладій також зросла.