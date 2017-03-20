На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 20 березня встановив такі ціни на банківські метали:



Золото — 1063,056545;



Срiбло — 15,053653;



Платина — 827,086101;



Паладiй — 665,302532.



Порівняно з 19 березня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала меншою; ціна на срібло також зменшилась, але зміни є незначними; ціна на платину збільшилась; ціна на палладій також зросла.