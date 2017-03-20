На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 20 марта установил такие цены на банковские металлы:



Золото - +1063,056545;



Серебро - 15,053653;



Платина - 827,086101;



Палладий - 665,302532.



По сравнению с 19 марта, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала меньше; цена на серебро также уменьшилась, но изменения незначительны; цена на платину увеличилась; цена на палладий также выросла.