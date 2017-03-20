На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 59648 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 110345 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 125725 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 185026 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 134683 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127420 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119283 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106660 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107669 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103959 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Киев  •  УНН

 • 8214 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Национальный банк Украины на 20 марта 2017 года установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.

 

Национальный банк Украины по состоянию на 20 марта установил такие цены на банковские металлы:

  • Золото - +1063,056545;
  • Серебро - 15,053653;
  • Платина - 827,086101;
  • Палладий - 665,302532.

По сравнению с 19 марта, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала меньше; цена на серебро также уменьшилась, но изменения незначительны; цена на платину увеличилась; цена на палладий также выросла.

 

 

 

 

 

 

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