На Рівненщині третю добу шукають пенсіонера, який заблукав у лісі під час збирання грибів

На Рівненщині вже третій день тривають пошуки 72-річного мешканця села Миляч, який 26 липня вранці пішов у ліс по гриби й не повернувся. До розшуку долучилися поліцейські, рідні, рятувальники, прикордонники з собаками, лісники та волонтери — місцевість прочісують навіть за допомогою квадрокоптерів. Про це повідомила Поліція Рівненщини передає УНН.

Про те, що 26 липня близько 10 години 72-річний житель села Миляч пішов з дому та досі не повернувся до поліції повідомив зять. Вже протягом 3 днів поліцейські, рідні, односельчани, рятувальники, прикордонники зі службовими собаками та лісники розшукують пенсіонера, який пішов у ліс по гриби та заблукав. Також правоохоронці використовують спецтехніку, зокрема й квадрокоптери - ідеться у дописі.

Прикмети зниклого: чоловік худорлявої статури, зріст - від 165 до 175 см. На момент зникнення був одягнений у зелену сорочку, чорні спортивні штани та сіру бейсболку.

З собою не мав мобільного телефону.

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