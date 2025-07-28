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В Ровенской области третьи сутки ищут пенсионера, который заблудился в лесу во время сбора грибов

Киев • УНН

 • 166 просмотра

В Ровенской области третий день ищут 72-летнего жителя села Миляч, который 26 июля ушел в лес за грибами и не вернулся. К поискам привлечены полиция, спасатели, пограничники, лесники и волонтеры, используется спецтехника.

В Ровенской области третьи сутки ищут пенсионера, который заблудился в лесу во время сбора грибов

В Ровенской области уже третий день продолжаются поиски 72-летнего жителя села Миляч, который 26 июля утром ушел в лес за грибами и не вернулся. К розыску присоединились полицейские, родные, спасатели, пограничники с собаками, лесники и волонтеры — местность прочесывают даже с помощью квадрокоптеров. Об этом сообщила Полиция Ровенской области, передает УНН.

О том, что 26 июля около 10 часов 72-летний житель села Миляч ушел из дома и до сих пор не вернулся, в полицию сообщил зять. Уже в течение 3 дней полицейские, родные, односельчане, спасатели, пограничники со служебными собаками и лесники разыскивают пенсионера, который ушел в лес за грибами и заблудился. Также правоохранители используют спецтехнику, в том числе и квадрокоптеры

- говорится в сообщении.

Приметы пропавшего: мужчина худощавого телосложения, рост - от 165 до 175 см. На момент исчезновения был одет в зеленую рубашку, черные спортивные штаны и серую бейсболку.

С собой не имел мобильного телефона.

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Алена Уткина

Алена Уткина

Общество
Национальная полиция Украины
Ровненская область
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