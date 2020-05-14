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На Рівненщині виявили 18 нових випадків коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Станом на вечір 13 травня на Рівненщині зареєстровано 18 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом – уже 1063. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Рівненської ОДА Віталія Коваля.

На Рівненщині виявили 18 нових випадків коронавірусу

"Станом на вечір 13 травня на Рівненщині підтверджено 18 нових випадків захворювання на COVID-19”, — написав голова Рівненської ОДА.

Так, нові випадки зараженням коронавірусом SARS-CoV-2 виявлені у:

  • 4 мешканці з м.Рівне;
  • 11 з Рівненського району (5 - смт Клевань та по одному випадку у селах: Зоря, Грабів, Котів, Городище, смт Оржів та смт Квасилів);
  • 2 з Сарненського району (с.Кам’яне-Случанське);
  • 1 з м.Здолбунів.

Голова ОДА повідомив, що вік хворих склав від 9 до 81 року.

"Таким чином на Рівненщині зареєстровано 1063 випадки захворювання на COVID-19. З них – 230 медпрацівників і 79 дітей. Через викликані коронавірусом ускладнення в області вже 24 летальних випадки, тобто 2.2% зі всіх хворих. Подолали COVID-19 - 255 людей (24%), з них 9 дітей", - написав Коваль.

Він додав, що з початку спалаху пандемії на стаціонарному лікуванні перебувало 254 хворих (23,9%), а на амбулаторному - 809 (76,1%). Наразі на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 74 зразки, резюмував він.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 439 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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