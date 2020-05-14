В Ровенской области обнаружили 18 новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. По состоянию на вечер 13 мая на Ровенщине зарегистрировано 18 новых случаев заболевания COVID-19, всего - уже 1063. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля.
“По состоянию на вечер 13 мая на Ровенщине подтверждено 18 новых случаев заболевания COVID-19”, — написал глава Ровенской ОГА.
Так, новые случаи заражением коронавирусом SARS-CoV-2 обнаружены у:
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- 4 жителей из г.Ровно;
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- 11 из Ровенского района (5 — пгт Клевань и по одному случаю в селах: Заря, Грабов, Кошек, Городище, г. Оржив и пгт Квасилов)
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- 2 из Сарненского района (с. Каменный-Случанское)
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- 1 из Здолбунов.
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Председатель ОГА сообщил, что возраст больных составил от 9 до 81 года.
“Таким образом в Ровенской зарегистрировано 1063 случая заболевания COVID-19. Из них — 230 медработников и 79 детей. Из-за вызванных коронавирусом осложнений в области уже 24 летальных случая, то есть 2.2% из всех больных. Преодолевшие COVID-19 — 255 человек (24 %), из них 9 детей”, — написал Коваль.
Он добавил, что с начала вспышки пандемии на стационарном лечении находилось 254 больных (23,9%), а на амбулаторном — 809 (76,1%). Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 74 образцы, резюмировал он.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 439 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.