На Рівненщині на COVID-19 інфіковані понад 1 тис. осіб: вперше за добу кількість тих, хто одужав, перевищила число захворілих
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Станом на вечір 12 травня на Рівненщині зареєстровано 7 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом – уже 1035. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Рівненської ОДА Віталія Коваля.
“Станом на вечір 12 травня на Рівненщині підтверджено 7 нових випадків захворювання на COVID-19”, — написав голова Рівненської ОДА.
Так, нові випадки зараженням коронавірусом SARS-CoV-2 виявлені у:
-
- 2 мешканці з м.Дубно;
-
- 3 з Рівненського району (смт Клевань);
-
- 1 з Сарненського району (с.Кам’яне-Случанське);
-
- 1 з м.Костопіль.
-
Голова ОДА повідомив, що вік хворих склав від 19 до 86 років.
“Таким чином на Рівненщині зареєстровано 1035 випадків захворювання на COVID-19. З них — 219 медпрацівників і 78 дітей”, — додав Коваль.
“Через викликані коронавірусом ускладнення в області вже 24 летальних випадки. Сьогодні, на жаль померла підключена до ШВЛ-апарату 55-річна мешканка села Березове Рокитнівського району”, — написав він.
Він також повідомив, що в області одужали вже 220 хворих, які раніше хворіли на COVID-19. За сьогодні виписали 47 пацієнтів:
-
- 30 з міста Рівне;
-
- 9 з Рівненського району;
-
- 4 з Володимирецького;
-
- 2 з Млинівського;
-
- по одному з Дубенського та Гощанського районів.
-
“Друзі, вперше за добу кількість людей, що одужали перевищила число захворілих. Наразі на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 342 зразки”, — резюмував він.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 16 023 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 425 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.