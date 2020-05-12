В Ровенской области зафиксировано более 1 тыс. больных COVID-19: впервые за сутки количество выздоровевших превысило число заболевших
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. По состоянию на вечер 12 мая на Ровенщине зарегистрировано 7 новых случаев заболевания COVID-19, всего — уже 1035. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля.
“По состоянию на вечер 12 мая на Ровенщине подтверждено 7 новых случаев заболевания COVID-19”, — написал глава Ровенской ОГА.
Так, новые случаи заражением коронавирусом SARS-CoV-2 обнаружены у:
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- 2 жителей из Дубно;
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- 3 из Ровенского района (пгт Клевань)
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- 1 из Сарненского района (с. Каменный-Случанское)
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- 1 из г.Костополь.
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Председатель ОГА сообщил, что возраст больных составил от 19 до 86 лет.
“Таким образом в Ровенской области зарегистрировано 1035 случаев заболевания COVID-19. Из них — 219 медработников и 78 детей”, — добавил Коваль.
“Из-за вызванных коронавирусом осложнений в области уже 24 летальных случая. Сегодня, к сожалению умерла подключенная к ИВЛ-аппарату 55-летняя жительница села Березовое Рокитновского района”, — написал он.
Он также сообщил, что в области выздоровели уже 220 больных, которые ранее болели COVID-19. За сегодня выписали 47 пациентов:
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- 30 из города Ровно;
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- 9 из Ровенского района;
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- 4 из Владимирецкого;
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- 2 из Млинивского;
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- по одному из Дубенского и Гощанского районов.
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“Друзья, впервые за сутки количество людей, которые выздоровели, превысило число заболевших. Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 342 образца”, — резюмировал он.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 16 023 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 425 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.