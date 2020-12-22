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На Приазов'ї - сніг, на заході - дощ: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Сьогодні на частині України очікуються опади, на заході - у вигляді дощу, на Приазов'ї - снігу, у Карпатах - мокрого снігу. Температура повітря вдень підніматиметься до 6 градусів тепла. Про це свідчать дані Укргідрометцентру, передає УНН.

На Приазов'ї - сніг, на заході - дощ: прогноз погоди на сьогодні

За повідомленням синоптиків, 22 грудня хмарно з проясненням. У Приазов’ї місцями невеликий сніг, вдень в більшості західних областей невеликий дощ, у горах з мокрим снігом, на решті території без опадів.

Вночі та вранці на заході країни місцями туман.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря у східних та північно-східних областях вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу, на решті території вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 4-6° тепла.

Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, першому снігу вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.

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