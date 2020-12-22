На Приазовье - снег, на западе - дождь: прогноз погоды на сегодня

По сообщению синоптиков, 22 декабря облачно с прояснениями. В Приазовье местами небольшой снег, днем в большинстве западных областей небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

Ночью и утром на западе страны местами туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в восточных и северо-восточных областях ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза, на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье 4-6° тепла.

Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.

Напомним, первому снегу уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.