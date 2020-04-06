На пожежі на Запоріжжі знайшли схожий на людську ногу предмет: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Мелітополі Запорізької області за фактом знахідки на пожежі предмета, схожого на людську ногу, відкрито кримінальне провадження. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Запорізькій області.
“Відкрито кримінальне провадження за статтею 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки — ред.), встановлюються всі обставини, триває досудове розслідування”, — зазначили у поліції.
Як повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Запорізькій області, пожежа сталася 1 квітня.
“Там погасили пожежу до прибуття рятувальників, а після огляду знайшли предмет, займається поліція, чи то нога, чи то протез”, — розповіли у пресслужбі.
Відзначимо, що ЗМІ поширювали інформацію про те, що на місці пожежі у місті Мелітополі була знайдена обгоріла людська нога.
Нагадаємо, у місті Красноград на Харківщині внаслідок пожежі у нефункціонуючій будівлі котельні загинули четверо людей.