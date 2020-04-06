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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 69614 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 82062 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 95252 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 92715 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105622 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 90460 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103317 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131076 просмотра

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На пожаре на Запорожье нашли похожий на человеческую ногу предмет: открыто производство

На пожаре на Запорожье нашли похожий на человеческую ногу предмет: открыто производство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Мелитополе Запорожской области по факту находки на пожаре предмета, похожего на человеческую ногу, открыто уголовное производство. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области.

"Открыто уголовное производство по статье 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности - ред.), устанавливаются все обстоятельства, ведется досудебное расследование", - отметили в полиции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, пожар произошел 1 апреля.

"Там потушили пожар до прибытия спасателей, а после осмотра нашли предмет, занимается полиция, то ли нога, то ли протез", - рассказали в пресс-службе.

Отметим, что СМИ распространяли информацию о том, что на месте пожара в городе Мелитополе была найдена обгоревшая человеческая нога.

Напомним, в городе Красноград в Харьковской области в результате пожара в нефункционирующем здании котельной погибли четыре человека.

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