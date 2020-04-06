На пожаре на Запорожье нашли похожий на человеческую ногу предмет: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Мелитополе Запорожской области по факту находки на пожаре предмета, похожего на человеческую ногу, открыто уголовное производство. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области.
"Открыто уголовное производство по статье 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности - ред.), устанавливаются все обстоятельства, ведется досудебное расследование", - отметили в полиции.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, пожар произошел 1 апреля.
"Там потушили пожар до прибытия спасателей, а после осмотра нашли предмет, занимается полиция, то ли нога, то ли протез", - рассказали в пресс-службе.
Отметим, что СМИ распространяли информацию о том, что на месте пожара в городе Мелитополе была найдена обгоревшая человеческая нога.
Напомним, в городе Красноград в Харьковской области в результате пожара в нефункционирующем здании котельной погибли четыре человека.