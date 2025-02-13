На Полтавщині знешкодили бойову частину російської ракети Х-101
Київ • УНН
Сапери ДСНС успішно транспортували та знешкодили бойову частину ракети Х-101 в одному з районів Полтавської області. Рятувальники закликають громадян не наближатися до підозрілих предметів та повідомляти про них за номером 101.
На Полтавщині успішно транспортували та знешкодили бойову частину ракети Х-101, яку виявили в одному з районів області. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.
На Полтавщині сапери ДСНС успішно транспортували та знешкодили бойову частину ракети Х-101, яку днями виявили в одному з районів області
Також, рятувальники вкотре нагадують громадянам про небезпеку боєприпасів і закликають бути обережними. У разі виявлення підозрілих предметів не слід до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно знешкодити. Єдине правильне рішення – негайно повідомити про знахідку за номером 101.
Нагадаємо
За інформацією від Повітряних сил ЗСУ, 11 лютого росія здійснила комбінований ракетний удар по об'єктах газодобувної промисловості у Полтавській області, запустила до 19 ракет та 124 дрони, збито 57 безпілотників, 64 дрони-імітатори втрачені.