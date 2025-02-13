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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 129285 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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15 березня, 13:22 • 151467 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141407 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118993 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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На Полтавщині знешкодили бойову частину російської ракети Х-101

На Полтавщині знешкодили бойову частину російської ракети Х-101

Київ • УНН

 • 25303 перегляди

Сапери ДСНС успішно транспортували та знешкодили бойову частину ракети Х-101 в одному з районів Полтавської області. Рятувальники закликають громадян не наближатися до підозрілих предметів та повідомляти про них за номером 101.

На Полтавщині успішно транспортували та знешкодили бойову частину ракети Х-101, яку виявили в одному з районів області. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

На Полтавщині сапери ДСНС успішно транспортували та знешкодили бойову частину ракети Х-101, яку днями виявили в одному з районів області

 - йдеться у повідомленні.

Також, рятувальники вкотре нагадують громадянам про небезпеку боєприпасів і закликають бути обережними. У разі виявлення підозрілих предметів не слід до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно знешкодити. Єдине правильне рішення – негайно повідомити про знахідку за номером 101.

Нагадаємо 

За інформацією від Повітряних сил ЗСУ, 11 лютого росія здійснила комбінований ракетний удар по об'єктах газодобувної промисловості у Полтавській області, запустила до 19 ракет та 124 дрони, збито 57 безпілотників, 64 дрони-імітатори втрачені.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Війна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
poltavaПолтава

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