На Полтавщине обезвредили боевую часть российской ракеты Х-101
Киев • УНН
Саперы ГСЧС успешно транспортировали и обезвредили боевую часть ракеты Х-101 в одном из районов Полтавской области. Спасатели призывают граждан не приближаться к подозрительным предметам и сообщать о них по номеру 101.
На Полтавщине успешно транспортировали и обезвредили боевую часть ракеты Х-101, которую обнаружили в одном из районов области. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.
На Полтавщине саперы ГСЧС успешно транспортировали и обезвредили боевую часть ракеты Х-101, которую на днях обнаружили в одном из районов области
Также, спасатели в очередной раз напоминают гражданам об опасности боеприпасов и призывают быть осторожными. В случае обнаружения подозрительных предметов не следует к ним приближаться, прикасаться или пытаться самостоятельно обезвредить. Единственное правильное решение - немедленно сообщить о находке по номеру 101.
Напомним
По информации от Воздушных сил ВСУ, 11 февраля россия осуществила комбинированный ракетный удар по объектам газодобывающей промышленности в Полтавской области, запустила до 19 ракет и 124 дрона, сбито 57 беспилотников, 64 дрона-имитатора потеряны.