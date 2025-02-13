На Полтавщине обезвредили боевую часть российской ракеты Х-101

На Полтавщине успешно транспортировали и обезвредили боевую часть ракеты Х-101, которую обнаружили в одном из районов области. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

На Полтавщине саперы ГСЧС успешно транспортировали и обезвредили боевую часть ракеты Х-101, которую на днях обнаружили в одном из районов области