На Полтавщині рятувальники загасили масштабну пожежу на промисловому об’єкті

На Полтавщині рятувальники ліквідували масштабна пожежа на промисловому об’єкті. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

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У Миргородському районі Полтавської області рятувальники ліквідували велику пожежу, що виникла внаслідок обстрілу. Полум’я охопило значну площу, тож для його гасіння залучили додаткові сили з сусідніх регіонів.

До боротьби з вогнем долучилися 153 рятувальники з Полтавщини, Черкащини та Дніпропетровщини. Вони працювали, використовуючи 51 одиницю техніки, аби локалізувати займання.

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