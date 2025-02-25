На Полтавщині рятувальники загасили масштабну пожежу на промисловому об’єкті
Київ • УНН
На Полтавщині після обстрілу спалахнула масштабна пожежа на промисловому об'єкті. До гасіння залучили 153 рятувальники та 51 одиницю техніки з Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей.
На Полтавщині рятувальники ліквідували масштабна пожежа на промисловому об’єкті. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
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У Миргородському районі Полтавської області рятувальники ліквідували велику пожежу, що виникла внаслідок обстрілу. Полум’я охопило значну площу, тож для його гасіння залучили додаткові сили з сусідніх регіонів.
До боротьби з вогнем долучилися 153 рятувальники з Полтавщини, Черкащини та Дніпропетровщини. Вони працювали, використовуючи 51 одиницю техніки, аби локалізувати займання.
На Полтавщині загасили масштабну пожежу після удару рф по промисловому об'єкту: показали фото21.02.25, 14:21 • 24733 перегляди