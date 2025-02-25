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05:23 • 4437 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120837 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181758 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146235 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138009 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116947 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107707 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102959 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140931 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134107 перегляди

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На Полтавщині рятувальники загасили масштабну пожежу на промисловому об’єкті

На Полтавщині рятувальники загасили масштабну пожежу на промисловому об’єкті

Київ • УНН

 • 30977 перегляди

На Полтавщині після обстрілу спалахнула масштабна пожежа на промисловому об'єкті. До гасіння залучили 153 рятувальники та 51 одиницю техніки з Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

На Полтавщині рятувальники ліквідували масштабна пожежа на промисловому об’єкті. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

У Миргородському районі Полтавської області рятувальники ліквідували велику пожежу, що виникла внаслідок обстрілу. Полум’я охопило значну площу, тож для його гасіння залучили додаткові сили з сусідніх регіонів. 

До боротьби з вогнем долучилися 153 рятувальники з Полтавщини, Черкащини та Дніпропетровщини. Вони працювали, використовуючи 51 одиницю техніки, аби локалізувати займання.

На Полтавщині загасили масштабну пожежу після удару рф по промисловому об'єкту: показали фото21.02.25, 14:21 • 24733 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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