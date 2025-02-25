На Полтавщине спасатели потушили масштабный пожар на промышленном объекте

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Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
18:46 • 79422 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
24 февраля, 18:31 • 88222 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине
24 февраля, 17:50 • 94453 просмотра

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине

Эксклюзив
Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
24 февраля, 16:40 • 99607 просмотра

Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине
24 февраля, 15:38 • 97221 просмотра

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский
24 февраля, 15:03 • 85157 просмотра

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта
24 февраля, 10:46 • 99622 просмотра

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых
24 февраля, 10:59 • 105077 просмотра

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года
24 февраля, 09:33 • 108690 просмотра

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года

Эксклюзив
Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики
24 февраля, 08:53 • 110785 просмотра

Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
На Полтавщине спасатели потушили масштабный пожар на промышленном объекте

На Полтавщине спасатели потушили масштабный пожар на промышленном объекте

Киев  •  УНН

 • 5211 просмотра

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На Полтавщине после обстрела вспыхнул масштабный пожар на промышленном объекте. К тушению привлекли 153 спасателя и 51 единицу техники из Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей.

На Полтавщине спасатели ликвидировали масштабный пожар на промышленном объекте. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

В Миргородском районе Полтавской области спасатели ликвидировали крупный пожар, возникший в результате обстрела. Пламя охватило значительную площадь, поэтому для его тушения привлекли дополнительные силы из соседних регионов. 

К борьбе с огнем присоединились 153 спасателя из Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей. Они работали, используя 51 единицу техники, чтобы локализовать возгорание.

В Полтавской области потушили масштабный пожар после удара рф по промышленному объекту: показали фото21.02.25, 14:21 • 23179 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
poltavskaya-oblastПолтавская область
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