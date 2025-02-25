На Полтавщине спасатели потушили масштабный пожар на промышленном объекте
Киев • УНН
На Полтавщине после обстрела вспыхнул масштабный пожар на промышленном объекте. К тушению привлекли 153 спасателя и 51 единицу техники из Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей.
На Полтавщине спасатели ликвидировали масштабный пожар на промышленном объекте. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
В Миргородском районе Полтавской области спасатели ликвидировали крупный пожар, возникший в результате обстрела. Пламя охватило значительную площадь, поэтому для его тушения привлекли дополнительные силы из соседних регионов.
К борьбе с огнем присоединились 153 спасателя из Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей. Они работали, используя 51 единицу техники, чтобы локализовать возгорание.
В Полтавской области потушили масштабный пожар после удара рф по промышленному объекту: показали фото21.02.25, 14:21 • 23179 просмотров