На Полтавщине спасатели потушили масштабный пожар на промышленном объекте

На Полтавщине спасатели ликвидировали масштабный пожар на промышленном объекте. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

В Миргородском районе Полтавской области спасатели ликвидировали крупный пожар, возникший в результате обстрела. Пламя охватило значительную площадь, поэтому для его тушения привлекли дополнительные силы из соседних регионов.

К борьбе с огнем присоединились 153 спасателя из Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей. Они работали, используя 51 единицу техники, чтобы локализовать возгорание.

В Полтавской области потушили масштабный пожар после удара рф по промышленному объекту: показали фото