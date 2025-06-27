На польському кордоні можливі затримки: де саме очікувати сповільнення руху

На кордоні з Польщею у пункті пропуску "Шегині" очікується сповільнення пропуску через дорожні роботи, повідомили у Держприкордонслужбі у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За інформацією польської сторони, у зв’язку з проведенням дорожніх робіт на території пункту пропуску "Медика" (Польща), оформлення легкових автомобілів на виїзд з України (в’їзд до Республіки Польща), як вказано, тимчасово здійснюватиметься лише через дві автобусні смуги руху.

На польському боці, за повідомленням, триває укладання нового асфальтового покриття, що, за прогнозами, займе орієнтовно 5 годин.

У зв’язку з цим очікується сповільнення пропускних процедур для легкових транспортних засобів - повідомили у ДПСУ.

Зауважується, що в українському пункті пропуску "Шегині" також триває масштабна реконструкція. "Просимо подорожніх враховувати ці обставини під час планування поїздки та обирати альтернативні маршрути", - ідеться у повідомленні.

Найменше навантаження, як зазначається, фіксується у пунктах пропуску "Нижанковичі" та "Смільниця".

У пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець" суттєве зростання пасажиропотоку