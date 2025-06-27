На польському кордоні можливі затримки: де саме очікувати сповільнення руху
Київ • УНН
На пункті пропуску "Шегині" очікується сповільнення пропуску через дорожні роботи на польському боці. Оформлення легковиків тимчасово здійснюватиметься лише через дві автобусні смуги.
На кордоні з Польщею у пункті пропуску "Шегині" очікується сповільнення пропуску через дорожні роботи, повідомили у Держприкордонслужбі у п'ятницю, пише УНН.
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За інформацією польської сторони, у зв’язку з проведенням дорожніх робіт на території пункту пропуску "Медика" (Польща), оформлення легкових автомобілів на виїзд з України (в’їзд до Республіки Польща), як вказано, тимчасово здійснюватиметься лише через дві автобусні смуги руху.
На польському боці, за повідомленням, триває укладання нового асфальтового покриття, що, за прогнозами, займе орієнтовно 5 годин.
У зв’язку з цим очікується сповільнення пропускних процедур для легкових транспортних засобів
Зауважується, що в українському пункті пропуску "Шегині" також триває масштабна реконструкція. "Просимо подорожніх враховувати ці обставини під час планування поїздки та обирати альтернативні маршрути", - ідеться у повідомленні.
Найменше навантаження, як зазначається, фіксується у пунктах пропуску "Нижанковичі" та "Смільниця".
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