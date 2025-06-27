На польской границе возможны задержки: где именно ожидать замедления движения

На границе с Польшей в пункте пропуска "Шегини" ожидается замедление пропуска из-за дорожных работ, сообщили в Госпогранслужбе в пятницу, пишет УНН.

Детали

По информации польской стороны, в связи с проведением дорожных работ на территории пункта пропуска "Медика" (Польша), оформление легковых автомобилей на выезд из Украины (въезд в Республику Польша), как указано, временно будет осуществляться только через две автобусные полосы движения.

На польской стороне, по сообщению, продолжается укладка нового асфальтового покрытия, что, по прогнозам, займет ориентировочно 5 часов.

В связи с этим ожидается замедление пропускных процедур для легковых транспортных средств - сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что в украинском пункте пропуска "Шегини" также продолжается масштабная реконструкция. "Просим путешественников учитывать эти обстоятельства при планировании поездки и выбирать альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.

Наименьшая нагрузка, как отмечается, фиксируется в пунктах пропуска "Нижанковичи" и "Смильница".

В пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" существенный рост пассажиропотока