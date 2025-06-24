На полігоні UTTC в Україні вперше випробували лазерні системи розмінування

На навчально-випробувальному комплексі UTTC вперше в Україні провели відкриту демонстрацію лазерних технологій, розроблених для протимінної діяльності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

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Під час показу учасникам продемонстрували точне наведення лазерних променів на імітовані вибухонебезпечні об’єкти, позначення небезпечних зон, активацію сенсорів та ініціювання необхідних реакцій — навіть за несприятливих погодних умов.

Лазерні системи успішно пройшли випробування на стійкість до вологості, ефективність на різних дистанціях та сумісність з іншими технологічними платформами.

У UTTC наголошують, що ці рішення вже готові до практичного застосування саперами та можуть забезпечити безпечне дистанційне знешкодження мін і вибухонебезпечних предметів.

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