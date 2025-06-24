На полігоні UTTC в Україні вперше випробували лазерні системи розмінування

$41.870.04
48.020.18
ukenru
Вертолітний скандал: розбір елементів озброєння з гелікоптерів без участі компанії, що його встановлювала очевидно було порушенням
Ексклюзив
09:02 • 24590 перегляди
Вертолітний скандал: розбір елементів озброєння з гелікоптерів без участі компанії, що його встановлювала очевидно було порушенням
08:36 • 65052 перегляди
Зеленський: плани на зустріч з Трампом на саміті НАТО в Гаазі є
Ексклюзив
08:07 • 61456 перегляди
Ремонт авіаційної техніки гальмується через бюрократію: експерти закликають спростити сертифікацію та оновити підходи до документації
Ексклюзив
07:47 • 73123 перегляди
Малі аптеки попереджають, що не зможуть відпускати препарати за програмою "Доступні ліки", що загрожує їм втратою ліцензії
07:34 • 64892 перегляди
Війна путіна з НАТО коштуватиме світові 1,5 трильйона доларів - Bloomberg
Ексклюзив
06:40 • 50492 перегляди
В Центрі громадського здоров’я повідомили, чи новий штам COVID-19 виявлено в Україні
Ексклюзив
24 червня, 05:31 • 62998 перегляди
Чого очікувати від саміту НАТО 2025 в Гаазі
23 червня, 17:50 • 59278 перегляди
Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на 1,37 млрд доларів
23 червня, 16:46 • 289467 перегляди
Назарій Гусаков - смертельно хворий чоловік, якому треба допомога, чи шахрай-втікач: подробиці гучного скандалу
Ексклюзив
23 червня, 14:03 • 120422 перегляди
Чернишов заявив, що отримав підозру (відео)
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.8м/с
64%
746мм
Популярнi новини
Україна засудила ракетний удар Ірану по Катару, вказуючи на зв'язки Тегерана з рф24 червня, 02:25 • 108978 перегляди
Україну накриють дощі та грози: синоптики дали прогноз на 24 червня24 червня, 03:59 • 102955 перегляди
Трамп оголосив про набуття чинності припинення вогню між Ізраїлем та Іраном24 червня, 05:38 • 102032 перегляди
З України хотіли вивезти майже чверть мільйона євро та доларів у багажнику авто: зупинили на кордоні з ЄС24 червня, 06:16 • 86307 перегляди
Міністерство екологічної імітації Світлани Гринчук08:49 • 60386 перегляди
Публікації
Інфляція на фармацевтичну продукцію сягнула 13,9 % - міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко12:11 • 1420 перегляди
Гетманцев в четвер спробує проштовхнути законопроєкт, який може зруйнувати систему захисту вкладників 11:50 • 6472 перегляди
Родинні схеми чи збіг? Як компанія сина заступника АРМА Катамадзе виграла торги за "Укрбуд"09:55 • 33210 перегляди
Міністерство екологічної імітації Світлани Гринчук08:49 • 61606 перегляди
Освіжаюча класика літа: смачні рецепти холодних супів для спекотних днів23 червня, 19:05 • 102677 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Умєров Рустем Енверович
Актуальні місця
Україна
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Іран
Реклама
УНН Lite
Геллар прагне воскресити загиблих героїв у перезапуску "Баффі – винищувачка вампірів"11:51 • 2842 перегляди
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі23 червня, 14:13 • 93022 перегляди
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 172156 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 294506 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 161520 перегляди
Актуальне
Facebook
Нью-Йорк таймс
Безпілотний літальний апарат
Falcon 9
Дія (сервіс)

На полігоні UTTC в Україні вперше випробували лазерні системи розмінування

Київ • УНН

 • 926 перегляди

В Україні вперше продемонстрували лазерні технології для протимінної діяльності, розроблені UTTC. Ці системи дозволяють дистанційно знешкоджувати міни та вибухонебезпечні предмети, забезпечуючи безпеку саперів.

На полігоні UTTC в Україні вперше випробували лазерні системи розмінування

На навчально-випробувальному комплексі UTTC вперше в Україні провели відкриту демонстрацію лазерних технологій, розроблених для протимінної діяльності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

Деталі

Під час показу учасникам продемонстрували точне наведення лазерних променів на імітовані вибухонебезпечні об’єкти, позначення небезпечних зон, активацію сенсорів та ініціювання необхідних реакцій — навіть за несприятливих погодних умов.

Лазерні системи успішно пройшли випробування на стійкість до вологості, ефективність на різних дистанціях та сумісність з іншими технологічними платформами.

У UTTC наголошують, що ці рішення вже готові до практичного застосування саперами та можуть забезпечити безпечне дистанційне знешкодження мін і вибухонебезпечних предметів.

В Україні відкрили спеціалізований полігон для тестування технологій з розмінування UTTC06.06.25, 13:20 • 2424 перегляди

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами наради з виконання заходів із гуманітарного розмінування повідомив, що площа потенційно замінованих земель в Україні, порівняно з кінцем 2022 року, зменшилася на понад 20% і сьогодні складає близько 137 тисяч кілометрів квадратних. Переважно це сільськогосподарські землі.

На ринку працюють 112 сертифікованих операторів, з них вісім - іноземні. Їхній ресурс - понад 9 тисяч людей, 278 машин із розмінування та земляних машин, понад 13 тисяч металошукачів.

Україна уклала угоду з Італією та ПРООН на 1,5 мільйона євро з гуманітарного розмінування20.06.25, 19:51 • 3242 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

Технології
Україна
Шмигаль Денис Анатолійович
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9