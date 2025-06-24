На полигоне UTTC в Украине впервые испытали лазерные системы разминирования
Киев • УНН
В Украине впервые продемонстрировали лазерные технологии для противоминной деятельности, разработанные UTTC. Эти системы позволяют дистанционно обезвреживать мины и взрывоопасные предметы, обеспечивая безопасность саперов.
На учебно-испытательном комплексе UTTC впервые в Украине провели открытую демонстрацию лазерных технологий, разработанных для противоминной деятельности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности.
Детали
Во время показа участникам продемонстрировали точное наведение лазерных лучей на имитированные взрывоопасные объекты, обозначение опасных зон, активацию сенсоров и инициирование необходимых реакций — даже при неблагоприятных погодных условиях.
Лазерные системы успешно прошли испытания на устойчивость к влажности, эффективность на различных дистанциях и совместимость с другими технологическими платформами.
В UTTC отмечают, что эти решения уже готовы к практическому применению саперами и могут обеспечить безопасное дистанционное обезвреживание мин и взрывоопасных предметов.
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Напомним
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам совещания по выполнению мероприятий по гуманитарному разминированию сообщил, что площадь потенциально заминированных земель в Украине, по сравнению с концом 2022 года, уменьшилась более чем на 20% и сегодня составляет около 137 тысяч квадратных километров. Преимущественно это сельскохозяйственные земли.
На рынке работают 112 сертифицированных операторов, из них восемь - иностранные. Их ресурс - более 9 тысяч человек, 278 машин по разминированию и земляных машин, более 13 тысяч металлоискателей.
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