На полигоне UTTC в Украине впервые испытали лазерные системы разминирования

На учебно-испытательном комплексе UTTC впервые в Украине провели открытую демонстрацию лазерных технологий, разработанных для противоминной деятельности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности.

Детали

Во время показа участникам продемонстрировали точное наведение лазерных лучей на имитированные взрывоопасные объекты, обозначение опасных зон, активацию сенсоров и инициирование необходимых реакций — даже при неблагоприятных погодных условиях.

Лазерные системы успешно прошли испытания на устойчивость к влажности, эффективность на различных дистанциях и совместимость с другими технологическими платформами.

В UTTC отмечают, что эти решения уже готовы к практическому применению саперами и могут обеспечить безопасное дистанционное обезвреживание мин и взрывоопасных предметов.

В Украине открыли специализированный полигон для тестирования технологий по разминированию UTTC

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам совещания по выполнению мероприятий по гуманитарному разминированию сообщил, что площадь потенциально заминированных земель в Украине, по сравнению с концом 2022 года, уменьшилась более чем на 20% и сегодня составляет около 137 тысяч квадратных километров. Преимущественно это сельскохозяйственные земли.

На рынке работают 112 сертифицированных операторов, из них восемь - иностранные. Их ресурс - более 9 тысяч человек, 278 машин по разминированию и земляных машин, более 13 тысяч металлоискателей.

Украина заключила соглашение с Италией и ПРООН на 1,5 миллиона евро по гуманитарному разминированию