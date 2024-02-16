На півдні посилилася активність ворожих FPV-дронів - Гуменюк
Київ • УНН
Ситуація в районі відповідальності Південного оперативного командування залишається напруженою, оскільки активність ворожих безпілотників зросла, але українські війська продовжують боротися з ними вогнем та засобами радіоелектронної боротьби.
Ситуація в зоні відповідальності Сил оборони Півдня залишається досить напруженою. Посилилася активність ворожих FPV-дронів, але Сили оборони продовжують боротьбу з ними вогневим способом та радіоелектронною боротьбою. Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, передає УНН.
"У зоні відповідальності Сил оборони півдня ситуація залишається досить напруженою, тому що попри те, що попередня доба була порівняно спокійнішою, ніж інші, все ж таки не припиняє ворог артилерійської діяльності в рамках контрбатарейної боротьби, не припиняє й штурмів на лівому березі, хоча зменшив їх фактично у два рази, порівняно з попередньою добою", - розповіла Гуменюк.
За її словами, було три невдалі ворожі штурми на лівому березі.
Ми нарахували три штурми, але вони були так само невдалими для ворога, й був змушений відступити на свої вихідні позиції, хоча на передодні намагався зробити це аж сім разів, тим не менше теж безуспішно. Також бачимо, що у зв'язку з легким розвіянням туману посилилася активність FPV-дронів, але ми продовжуємо боротьбу з ними й вогневим способом, і радіоелектронною боротьбою. Ця протидія показала себе як досить ефективна
Також вона вказала, що ворог продовжує спрямовувати артилерійські обстріли на житлові квартали та об'єкти критичної інфраструктури.
Доповнення
15 лютого Гуменюк повідомляла, що ситуація у Кринках на Херсонщині залишається досить складною, адже утримувати плацдарм в умовах постійних штурмів дуже важко, але українські військові з цим справляються.