На півдні посилилася активність ворожих FPV-дронів - Гуменюк

Ситуація в зоні відповідальності Сил оборони Півдня залишається досить напруженою. Посилилася активність ворожих FPV-дронів, але Сили оборони продовжують боротьбу з ними вогневим способом та радіоелектронною боротьбою. Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, передає УНН.

"У зоні відповідальності Сил оборони півдня ситуація залишається досить напруженою, тому що попри те, що попередня доба була порівняно спокійнішою, ніж інші, все ж таки не припиняє ворог артилерійської діяльності в рамках контрбатарейної боротьби, не припиняє й штурмів на лівому березі, хоча зменшив їх фактично у два рази, порівняно з попередньою добою", - розповіла Гуменюк.

За її словами, було три невдалі ворожі штурми на лівому березі.

Ми нарахували три штурми, але вони були так само невдалими для ворога, й був змушений відступити на свої вихідні позиції, хоча на передодні намагався зробити це аж сім разів, тим не менше теж безуспішно. Також бачимо, що у зв'язку з легким розвіянням туману посилилася активність FPV-дронів, але ми продовжуємо боротьбу з ними й вогневим способом, і радіоелектронною боротьбою. Ця протидія показала себе як досить ефективна