На юге усилилась активность вражеских FPV-дронов - Гуменюк

Ситуация в зоне ответственности Сил обороны Юга остается достаточно напряженной. Усилилась активность вражеских FPV-дронов, но Силы обороны продолжают борьбу с ними огневым способом и радиоэлектронной борьбой. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает УНН.

"В зоне ответственности Сил обороны Юга ситуация остается достаточно напряженной, потому что несмотря на то, что предыдущие сутки были сравнительно спокойнее, чем другие, все же не прекращает враг артиллерийской деятельности в рамках контрбатарейной борьбы, не прекращает и штурмов на левом берегу, хотя уменьшил их фактически в два раза по сравнению с предыдущими сутками", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, было три неудачных вражеских штурма на левом берегу.

Мы насчитали три штурма, но они были так же неудачными для врага, и он был вынужден отступить на свои исходные позиции, хотя накануне пытался сделать это аж семь раз, тем не менее тоже безуспешно. Также видим, что в связи с легким развеиванием тумана усилилась активность FPV-дронов, но мы продолжаем борьбу с ними и огневым способом, и радиоэлектронной борьбой. Это противодействие показало себя как достаточно эффективное - отметила Гуменюк.

Также она отметила, что враг продолжает направлять артиллерийские обстрелы на жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры.

Дополнение

15 февраля Гуменюк сообщала, что ситуация в Крынках Херсонской области остается достаточно сложной, ведь удерживать плацдарм в условиях постоянных штурмов очень трудно, но украинские военные с этим справляются.