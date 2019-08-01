На Південному мосту вщент згорів легковик

Пожежа сталася з боку Лівого берега столиці.

Клуби диму від вогню було видно на відстані декількох кілометрів. Близько 13:40 до місця події під’їхало дві пожежні машини. Наразі тут працюють також медики та правоохоронці. Станом на 13:50 вогонь вдалось загасити. Пожежа значно ускладнила рух через міст.

УНН намагається з'ясувати деталі щодо причин та можливих жертв інциденту.

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