На Південному мосту вщент згорів легковик
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. На Південному мосту у Києві згорів легковий автомобіль, передає кореспондент УНН.
Пожежа сталася з боку Лівого берега столиці.
Клуби диму від вогню було видно на відстані декількох кілометрів. Близько 13:40 до місця події під’їхало дві пожежні машини. Наразі тут працюють також медики та правоохоронці. Станом на 13:50 вогонь вдалось загасити. Пожежа значно ускладнила рух через міст.
УНН намагається з'ясувати деталі щодо причин та можливих жертв інциденту.
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