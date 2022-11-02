На підльоті до Києва вночі збили шість "Шахедів" - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На підльоті до Києва вночі знищено шість дронів-камікадзе "Shahed-136", повідомили у Київській міській військовій адміністрації у середу, 2 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"Вночі силами винищувальної авіації підрозділів протиповітряної оборони та підрозділів, які безпосередньо обороняють об’єкти, на підльоті до столиці знищено 6 "Шахедів", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Над Україною вночі збили 12 із 13 дронів-камікадзе "Shahed-136".