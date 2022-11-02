На подлете к Киеву ночью сбили шесть "Шахедов" - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На подлете к Киеву ночью уничтожено шесть дронов-камикадзе "Shahed-136", сообщили в Киевской городской военной администрации в среду, 2 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Ночью силами истребительной авиации подразделений противовоздушной обороны и подразделений, непосредственно обороняющих объекты, на подлете к столице уничтожено 6 "Шахедов", - говорится в сообщении.
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Над Украиной ночью сбили 12 из 13 дронов-камикадзе "Shahed-136".