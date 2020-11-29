На одній із дільниць у Чернівцях призупиняли голосування, бо загорілась електропроводка

"У Чернівцях на дільниці № 730503 горіла проводка електропередачі. Це спричинило дискомфорт для членів ДВК та виборців, оскільки електроенергію вимкнули та призупинили процес голосування на 20 хвилин", - йдеться у повідомленні.

За допомогою вогнегасника замикання локалізували та попередили загорання приміщення. Наразі робота дільничної виборчої комісії відновлена.

29 листопада відбулося повторне голосування на виборах Чернівецького міського голови. У другому турі за місце очільника Чернівців змагаються кандидати Роман Клічук (“Єдина альтернатива”) та Віталій Михайлішин (“Команда Михайлішина”). За даними екзит-полів, перемагає Клічук.