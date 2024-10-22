На Одещині створили гарячу лінію підтримки бізнесу: деталі
Київ • УНН
Одеська ОДА створила телефонну гарячу лінію для підприємців. Бізнесмени можуть отримати консультації за номером +380 63 10 00 317 з понеділка по п'ятницю, також доступні месенджери WhatsApp і Signal.
Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер розповів про запуск чергової та важливої для підтримки бізнесу ініціативи, передає УНН.
"Створено телефонну гарячу лінію, де підприємці зможуть швидко отримати відповіді на запитання, роз’яснення чи довідкову інформацію.
Для консультацій звертайтесь за номером: +380 63 10 00 317", - уточнив Кіпер.
Також доступні месенджери WhatsApp і Signal для тих, хто надає перевагу текстовому спілкуванню.
Графік роботи лінії:
Пн-Чт: 09:00–18:00
Пт: 09:00–16:45.
"Продовжуємо вдосконалювати діалог між владою та бізнесом", - підкреслив Кіпер
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