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Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа
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Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одесской области создали горячую линию поддержки бизнеса: детали

В Одесской области создали горячую линию поддержки бизнеса: детали

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 11:21  •  5493 просмотра

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Одесская ОГА создала телефонную горячую линию для предпринимателей. Бизнесмены могут получить консультации по номеру +380 63 10 00 317 с понедельника по пятницу, также доступны мессенджеры WhatsApp и Signal.

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал о запуске очередной и важной для поддержки бизнеса инициативы, передает УНН.

«Создана телефонная горячая линия, где предприниматели смогут быстро получить ответы на вопросы, разъяснения или справочную информацию.

Для консультаций обращайтесь по телефону: +380 63 10 10 00 317», - уточнил Кипер.

Также доступны мессенджеры WhatsApp и Signal для тех, кто предпочитает текстовое общение.

График работы линии:

Пн-Чт: 09:00-18:00

Пт: 09:00-16:45.

«Продолжаем совершенствовать диалог между властью и бизнесом», - подчеркнул Кипер

Бизнес и власть Одесской области объединились для создания первого в Украине инклюзивного дома15 октября 2024, 18:37 • 48838 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаУНН-Одесса
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