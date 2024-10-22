В Одесской области создали горячую линию поддержки бизнеса: детали
Киев • УНН
Одесская ОГА создала телефонную горячую линию для предпринимателей. Бизнесмены могут получить консультации по номеру +380 63 10 00 317 с понедельника по пятницу, также доступны мессенджеры WhatsApp и Signal.
Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал о запуске очередной и важной для поддержки бизнеса инициативы, передает УНН.
«Создана телефонная горячая линия, где предприниматели смогут быстро получить ответы на вопросы, разъяснения или справочную информацию.
Для консультаций обращайтесь по телефону: +380 63 10 10 00 317», - уточнил Кипер.
Также доступны мессенджеры WhatsApp и Signal для тех, кто предпочитает текстовое общение.
График работы линии:
Пн-Чт: 09:00-18:00
Пт: 09:00-16:45.
«Продолжаем совершенствовать диалог между властью и бизнесом», - подчеркнул Кипер
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