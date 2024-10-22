В Одесской области создали горячую линию поддержки бизнеса: детали

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал о запуске очередной и важной для поддержки бизнеса инициативы, передает УНН.

«Создана телефонная горячая линия, где предприниматели смогут быстро получить ответы на вопросы, разъяснения или справочную информацию.

Для консультаций обращайтесь по телефону: +380 63 10 10 00 317», - уточнил Кипер.

Также доступны мессенджеры WhatsApp и Signal для тех, кто предпочитает текстовое общение.

График работы линии:

Пн-Чт: 09:00-18:00

Пт: 09:00-16:45.

«Продолжаем совершенствовать диалог между властью и бизнесом», - подчеркнул Кипер

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