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На Одещині через атаку рф двоє постраждалих і уражено енергооб'єкт, без світла понад 10 тис. жителів: показали наслідки

Київ • УНН

 • 15647 перегляди

Російські дрони атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру в Одеському районі. Внаслідок атаки постраждало двоє людей, зруйновано приватний будинок та пошкоджено адмінбудівлю.

На Одещині через атаку рф двоє постраждалих і уражено енергооб'єкт, без світла понад 10 тис. жителів: показали наслідки

Російські війська дронами вночі атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру в Одеському районі на Одещині, є ураження енергетичного обʼєкту, постраждало двоє людей, повідомив у четвер голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Вночі ворог знову масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками. Під ударом була цивільна та енергетична інфраструктура Південного. Внаслідок атаки постраждало двоє людей, один з яких госпіталізований

- написав Кіпер.

За його даними, зруйновано приватний двоповерховий будинок та пошкоджено скління адміністративної будівлі.

Також є ураження енергетичного обʼєкту. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби

- повідомив Кіпер.

Ворог уночі атакував дронами енергооб'єкти в одному регіоні, погода сприяє зниженню споживання - Укренерго05.03.25, 11:54 • 24821 перегляд

За даними Одеської обласної прокуратури, яка показала наслідки атаки рф, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, приміщення СТО та щонайменше 15 автомобілів.

"Через атаку ворога без електропостачання залишилось понад десять тисяч місцевих жителів", - повідомили у прокуратурі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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