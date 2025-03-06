На Одещині через атаку рф двоє постраждалих і уражено енергооб'єкт, без світла понад 10 тис. жителів: показали наслідки
Київ • УНН
Російські дрони атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру в Одеському районі. Внаслідок атаки постраждало двоє людей, зруйновано приватний будинок та пошкоджено адмінбудівлю.
Російські війська дронами вночі атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру в Одеському районі на Одещині, є ураження енергетичного обʼєкту, постраждало двоє людей, повідомив у четвер голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
Вночі ворог знову масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками. Під ударом була цивільна та енергетична інфраструктура Південного. Внаслідок атаки постраждало двоє людей, один з яких госпіталізований
За його даними, зруйновано приватний двоповерховий будинок та пошкоджено скління адміністративної будівлі.
Також є ураження енергетичного обʼєкту. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби
Ворог уночі атакував дронами енергооб'єкти в одному регіоні, погода сприяє зниженню споживання - Укренерго05.03.25, 11:54 • 24821 перегляд
За даними Одеської обласної прокуратури, яка показала наслідки атаки рф, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, приміщення СТО та щонайменше 15 автомобілів.
"Через атаку ворога без електропостачання залишилось понад десять тисяч місцевих жителів", - повідомили у прокуратурі.