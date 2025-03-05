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Ворог уночі атакував дронами енергооб'єкти в одному регіоні, погода сприяє зниженню споживання - Укренерго

Київ • УНН

 • 24821 перегляди

Вночі ворог атакував дронами енергооб'єкти в одному з регіонів, є пошкодження та знеструмлені споживачі. Через погодні умови споживання електроенергії знижується, рекомендовано використовувати потужні електроприлади з 10:00 до 15:00.

Ворог уночі атакував дронами енергооб'єкти в одному регіоні, погода сприяє зниженню споживання - Укренерго

Уночі ворог здійснив чергову дронову атаку на енергооб’єкти в одному з регіонів. Споживання електроенергії в Україні сьогодні знижується завдяки впливу погодних факторів, але користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на денний час – з 10:00 до 15:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у середу, пише УНН.

Наслідки обстрілів

"Вночі ворог здійснив чергову масовану дронову атаку на енергооб’єкти в одному з регіонів. Було пошкоджене обладнання, внаслідок чого на ранок є знеструмлені споживачі. Ремонтні бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи та роблять усе можливе для того, щоб якнайшвидше усунути наслідки пошкоджень та заживити усіх абонентів", - ідеться у повідомленні.

Споживання

"Споживання електроенергії знижується. (...) Причина таких суттєвих змін – підвищення температури повітря, а також встановлення сонячної погоди у більшості регіонів України, що зумовлює ефективну роботу побутових СЕС", - вказали в Укренерго.

Як зазначається, сьогодні на 9:30 рівень споживання був на 9% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня. А вчора, 4 березня, добовий максимум споживання був вранці - на 4,5% нижчим, ніж максимум попереднього дня.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"В умовах ефективної роботи сонячних електростанцій, сьогодні користуватись потужними електроприладами доцільно у денний час – з 10:00 до 15:00", - наголосили в Укренерго.

І зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.

рф атакувала критичну інфраструктуру Одеси: частина міста без світла, води і тепла04.03.25, 23:18 • 14641 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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