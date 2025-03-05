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Враг ночью атаковал дронами энергообъекты в одном регионе, погода способствует снижению потребления - Укренерго

Киев • УНН

 • 24817 просмотра

Ночью враг атаковал дронами энергетические объекты в одном из регионов, есть повреждения и обесточенные потребители. Из-за погодных условий потребление электроэнергии снижается, рекомендуется использовать мощные электроприборы с 10:00 до 15:00.

Враг ночью атаковал дронами энергообъекты в одном регионе, погода способствует снижению потребления - Укренерго

Ночью враг осуществил очередную дроновую атаку на энергетические объекты в одном из регионов. Потребление электроэнергии в Украине сегодня снижается благодаря влиянию погодных факторов, но использование мощных электрических приборов сегодня целесообразно перенести на дневное время – с 10:00 до 15:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в среду, пишет УНН.

Последствия обстрелов

"Ночью враг осуществил очередную массовую дроновую атаку на энергетические объекты в одном из регионов. Было повреждено оборудование, в результате чего на утро есть обесточенные потребители. Ремонтные бригады облэнерго проводят аварийно-восстановительные работы и делают все возможное для того, чтобы как можно быстрее устранить последствия повреждений и подключить всех абонентов", - говорится в сообщении.

Потребление

"Потребление электроэнергии снижается. (...) Причина таких существенных изменений – повышение температуры воздуха, а также установление солнечной погоды в большинстве регионов Украины, что обуславливает эффективную работу бытовых СЭС", - указали в Укрэнерго.

Как отмечается, сегодня на 9:30 уровень потребления был на 9% ниже, чем в это же время предыдущего дня. А вчера, 4 марта, суточный максимум потребления был утром - на 4,5% ниже, чем максимум предыдущего дня.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массовых ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергетических объектах продолжаются.

"В условиях эффективной работы солнечных электростанций, сегодня пользоваться мощными электрическими приборами целесообразно в дневное время – с 10:00 до 15:00", - подчеркнули в Укрэнерго.

И отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться.

РФ атаковала критическую инфраструктуру Одессы: часть города без света, воды и тепла04.03.25, 23:18 • 14641 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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