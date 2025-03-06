В Одесской области из-за атаки рф двое пострадавших и поражен энергообъект, без света более 10 тыс. жителей: показали последствия
Киев • УНН
Российские дроны атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру в Одесском районе. В результате атаки пострадали двое людей, разрушен частный дом и поврежден административное здание.
Российские войска дронами ночью атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру в Одесском районе в Одесской области, есть поражение энергетического объекта, пострадало двое людей, сообщил в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
Ночью враг снова массово атаковал Одесский район ударными беспилотниками. Под ударом была гражданская и энергетическая инфраструктура Пивденного. В результате атаки пострадало двое людей, один из которых госпитализирован
По его данным, разрушен частный двухэтажный дом и повреждено остекление административного здания.
Также есть поражение энергетического объекта. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы
Враг ночью атаковал дронами энергообъекты в одном регионе, погода способствует снижению потребления - Укренерго05.03.25, 11:54 • 24816 просмотров
По данным Одесской областной прокуратуры, которая показала последствия атаки рф, повреждены частные и многоэтажные дома, помещение СТО и как минимум 15 автомобилей.
"Из-за атаки врага без электроснабжения осталось более десяти тысяч местных жителей", - сообщили в прокуратуре.