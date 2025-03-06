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В Одесской области из-за атаки рф двое пострадавших и поражен энергообъект, без света более 10 тыс. жителей: показали последствия

Киев • УНН

 • 15647 просмотра

Российские дроны атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру в Одесском районе. В результате атаки пострадали двое людей, разрушен частный дом и поврежден административное здание.

В Одесской области из-за атаки рф двое пострадавших и поражен энергообъект, без света более 10 тыс. жителей: показали последствия

Российские войска дронами ночью атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру в Одесском районе в Одесской области, есть поражение энергетического объекта, пострадало двое людей, сообщил в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Ночью враг снова массово атаковал Одесский район ударными беспилотниками. Под ударом была гражданская и энергетическая инфраструктура Пивденного. В результате атаки пострадало двое людей, один из которых госпитализирован

- написал Кипер.

По его данным, разрушен частный двухэтажный дом и повреждено остекление административного здания.

Также есть поражение энергетического объекта. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы

- сообщил Кипер.

Враг ночью атаковал дронами энергообъекты в одном регионе, погода способствует снижению потребления - Укренерго05.03.25, 11:54 • 24816 просмотров

По данным Одесской областной прокуратуры, которая показала последствия атаки рф, повреждены частные и многоэтажные дома, помещение СТО и как минимум 15 автомобилей.

"Из-за атаки врага без электроснабжения осталось более десяти тысяч местных жителей", - сообщили в прокуратуре.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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