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На Одещині підліток загинув від удару струмом, коли перелазив через вагон

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. 14-річний хлопець отримав удар струмом, коли намагався перелізти через металеву цистерну, розташовану між вагонами вантажного потягу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію.

Подія сталась у Малиновському районі. До поліції зателефонували випадкові свідки.

Попередньо встановлено, що двоє підлітків чекали електричку на місцевій станції. У цей час один з них вирішив перелізти через металеву цистерну, що знаходилася між вагонами на сусідній колії. На одній з сходинок раптово відбулося замикання та хлопця вдарило струмом. Від отриманих травм підліток загинув на місці.

На місці працює слідчо-оперативна група. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Нагадаємо, під Києвом 14-річного зачепера вдарило струмом.

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