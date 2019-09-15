На Одещині підліток загинув від удару струмом, коли перелазив через вагон
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. 14-річний хлопець отримав удар струмом, коли намагався перелізти через металеву цистерну, розташовану між вагонами вантажного потягу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію.
Подія сталась у Малиновському районі. До поліції зателефонували випадкові свідки.
Попередньо встановлено, що двоє підлітків чекали електричку на місцевій станції. У цей час один з них вирішив перелізти через металеву цистерну, що знаходилася між вагонами на сусідній колії. На одній з сходинок раптово відбулося замикання та хлопця вдарило струмом. Від отриманих травм підліток загинув на місці.
На місці працює слідчо-оперативна група. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
Нагадаємо, під Києвом 14-річного зачепера вдарило струмом.