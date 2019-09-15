В Одесской области подросток погиб от удара током, когда перелезал через вагон
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. 14-летний парень получил удар током, когда пытался перелезть через металлическую цистерну, расположенную между вагонами грузового поезда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Событие произошло в Малиновском районе. В полицию позвонили случайные свидетели.
Предварительно установлено, что двое подростков ждали электричку на местной станции. В это время один из них решил перелезть через металлическую цистерну, которая находилась между вагонами на соседнем пути. На одной из ступенек внезапно произошло замыкание и парня ударило током. От полученных травм подросток погиб на месте.
На месте работает следственно-оперативная группа. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.
Напомним, под Киевом 14-летнего зачепера ударило током.