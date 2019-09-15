В Одесской области подросток погиб от удара током, когда перелезал через вагон

Событие произошло в Малиновском районе. В полицию позвонили случайные свидетели.

Предварительно установлено, что двое подростков ждали электричку на местной станции. В это время один из них решил перелезть через металлическую цистерну, которая находилась между вагонами на соседнем пути. На одной из ступенек внезапно произошло замыкание и парня ударило током. От полученных травм подросток погиб на месте.

На месте работает следственно-оперативная группа. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Напомним, под Киевом 14-летнего зачепера ударило током.