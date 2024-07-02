На Нікопольщині кількість жертв від російських атак зросла до 4
Київ • УНН
Двоє людей загинули і 11 отримали поранення в результаті російського артилерійського обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області, було пошкоджено кілька будинків та об'єктів інфраструктури.
У Нікопольському районі Дніпропетровщини під час російської артилерійської атаки загинули ще дві людини. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
Покровська сільська громада, що на Нікопольщині. Звідти трагічна звістка. За уточненою інформацією, через ворожий артилерійський обстріл там загинули двоє людей. Чоловік і жінка. Вже четверо жертв російських катів у районі за сьогодні
Також внаслідок атаки понівечено ще 5 приватних осель та господарську споруду. Пошкоджені мікроавтобус і лінія електропередач.
Нагадаємо
Протягом доби, 2 липня, окупаційні війська рф били по території Нікопольщини дронами-камікадзе та артилерією. Внаслідок ворожих атак поранено щонайменше 11 людей.