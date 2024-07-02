В Никопольском районе Днепропетровщины во время российской артиллерийской атаки погибли еще два человека. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Покровская сельская громада, что на Никопольщине. Оттуда трагическая весть. По уточненной информации, из-за вражеского артиллерийского обстрела там погибли два человека. Мужчина и женщина. Уже четверо жертв российских палачей в районе за сегодня - резюмировал Лысак.

Также в результате атаки повреждены еще 5 частных домов и хозяйственная постройка. Повреждены микроавтобус и линия электропередач.

Напомним,

В течение суток, 2 июля, оккупационные войска рф били по территории Никопольщины дронами-камикадзе и артиллерией. В результате вражеских атак ранены по меньшей мере 11 человек.