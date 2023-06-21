На Нікопольщині рух поїздів повертається до звичайного графіку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Укрзалізниця закінчила ремонтні роботи залізничного полотна на Нікопольщині і відсьогодні приміські поїзди повертаються до стандартного розкладу руху, пише УНН з посиланням на Telegram перевізника.
Деталі
Укрзалізниця відновила рух поїздів на перегоні поблизу Нікополя, де просів насип під залізничними коліями. Відсьогодні приміські поїзди у регіоні повертаються до свого стандартного графіку руху.
Зазначається, що усі роботи були виконані в найкоротші терміни. Для усунення пошкодження використали майже 6,6 тисяч кубометрів бутового каменю та понад 3,5 тисячі кубометрів щебеню, змонтували 150 метрів нової рейкошпальної решітки та замінили опору контактної мережі.
У доставці будівельних матеріалів для будівництва насипу були задіяні майже 300 вантажних вагонів-самоскидів.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, поблизу Нікополя просіла ціла ділянка із залізничним полотном. В УЗ зазначили, що просідання полотна - вплив підірваної росіянами дамби прослідковується набагато далі Херсонщини.
З 10 червня, запроваджується новий літній графік руху поїздів по території України. Через ремонти на залізниці змінять графіки і маршрути низка потягів.
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