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На Никопольщине движение поездов возвращается к обычному графику

Киев • УНН

 • 243476 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Укрзализныця закончила ремонтные работы железнодорожного полотна на Никопольщине и с сегодняшнего дня пригородные поезда возвращаются к стандартному расписанию движения, пишет УНН со ссылкой на Telegram перевозчика.

На Никопольщине движение поездов возвращается к обычному графику

Детали

Укрзализныця возобновила движение поездов на перегоне вблизи Никополя, где просел насыпь под железнодорожными путями. С сегодняшнего дня пригородные поезда в регионе возвращаются к своему стандартному графику движения.

Отмечается, что все работы были выполнены в кратчайшие сроки. Для устранения повреждения использовали почти 6,6 тысяч кубометров бутового камня и более 3,5 тысячи кубометров щебня, смонтировали 150 метров новой рельсошпальной решетки и заменили опору контактной сети.

В доставке строительных материалов для строительства насыпи были задействованы почти 300 грузовых вагонов-самосвалов.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, вблизи Никополя просел целый участок с железнодорожным полотном. В УЗ отметили, что проседание полотна - влияние взорванной россиянами дамбы прослеживается гораздо дальше Херсонщины.

С 10 июня, вводится новый летний график движения поездов по территории Украины. Из-за ремонтов на железной дороге изменят графики и маршруты ряд поездов.

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