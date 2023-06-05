В Україні змінять графіки і маршрути низка поїздів

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 11961 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 19751 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 35449 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 33832 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 75901 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 59925 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 56885 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118254 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182835 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 210272 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 28052 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 26058 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 17284 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 55453 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 11441 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 35451 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 56401 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 75903 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 210272 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 261053 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 11097 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 12081 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 24089 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 28683 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 44425 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

В Україні змінять графіки і маршрути низка поїздів

Київ • УНН

 • 749531 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. В Україні через ремонти на залізниці змінять графіки і маршрути низка потягів, повідомляє Укрхалізниця, пише УНН.

В Україні змінять графіки і маршрути низка поїздів

Деталі

"Укрзалізниця продовжує планові ремонти інфраструктури", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, в цьому місяці починається капітальний ремонт колії на перегоні Яремче — Микуличин, що в період з 11 по 23 червня вплине на графіки та маршрути курсування пасажирських поїздів, що проходять цією ділянкою.

  • Поїзд №55/56 Київ — Рахів не буде курсувати з Києва з 11 по 15 червня, а також з 18 по 22 червня, а з Рахова — з 12 по 16 червня та з 19 по 23 червня.
  • Поїзди №95/96 Київ — Рахів — Київ, №6/5 Запоріжжя — Ясіня — Запоріжжя, №15/16 Харків — Ясіня — Харків будуть в певні дати обмежені до Івано-Франківська.
  • Поїзди №26/25 Одеса — Рахів, №235/236 Одеса — Рахів та №130/129 Кременчук — Ворохта, №149/150 Полтава — Ворохта в певні дати будуть обмежені до Чернівців.
  • Поїзд №357/358 Київ — Ворохта буде обмежений в певні дати до станції Коломия.

"Просимо пасажирів зважати на ці зміни при придбанні квитків та приносимо вибачення за тимчасові незручності. Всі роботи, які впливатимуть на рух пасажирських поїздів, планується завершити до 24 червня", - вказали у в УЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Укрзалізниця працює над розширенням прямого сполучення Києва та Варшави: в рейс запустили тестовий потяг

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка
Brent
$65.58
Bitcoin
$84,927.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,239.09
Ethereum
$1,676.61