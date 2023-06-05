В Україні змінять графіки і маршрути низка поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. В Україні через ремонти на залізниці змінять графіки і маршрути низка потягів, повідомляє Укрхалізниця, пише УНН.
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"Укрзалізниця продовжує планові ремонти інфраструктури", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, в цьому місяці починається капітальний ремонт колії на перегоні Яремче — Микуличин, що в період з 11 по 23 червня вплине на графіки та маршрути курсування пасажирських поїздів, що проходять цією ділянкою.
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- Поїзд №55/56 Київ — Рахів не буде курсувати з Києва з 11 по 15 червня, а також з 18 по 22 червня, а з Рахова — з 12 по 16 червня та з 19 по 23 червня.
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- Поїзди №95/96 Київ — Рахів — Київ, №6/5 Запоріжжя — Ясіня — Запоріжжя, №15/16 Харків — Ясіня — Харків будуть в певні дати обмежені до Івано-Франківська.
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- Поїзди №26/25 Одеса — Рахів, №235/236 Одеса — Рахів та №130/129 Кременчук — Ворохта, №149/150 Полтава — Ворохта в певні дати будуть обмежені до Чернівців.
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- Поїзд №357/358 Київ — Ворохта буде обмежений в певні дати до станції Коломия.
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"Просимо пасажирів зважати на ці зміни при придбанні квитків та приносимо вибачення за тимчасові незручності. Всі роботи, які впливатимуть на рух пасажирських поїздів, планується завершити до 24 червня", - вказали у в УЗ.
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