Укрзалізниця працює над розширенням прямого сполучення Києва та Варшави: в рейс запустили тестовий потяг

Деталі

Зазначається, що Україна та Польща фіналізують реалізацію залізничного проєкту зі збільшення обсягів пасажирських перевезень між Києвом та Варшавою. Передбачається, що узгодження польською стороною курсування стандартних вагонів УЗ дозволить збільшити пропозицію місць для прямого сполучення Києва та Варшави в 2-3 рази.

Так, прямий рейс Київ — Варшава — Київ є одним із найпопулярніших напрямків. В Укрзалізниці підкреслюють, що тільки у застосунку УЗ щодня реєструється понад 3 тисячі запитів від пасажирів на квитки на цей напрямок — це в 10 разів більше пропозиції місць. Повідомляється, що причиною цього є обмежена кількість місць у вагонах, що курсують на цьому напрямку. Зокрема, наразі польські залізничники пропускають за маршрутом Київ — Варшава тільки спеціальні вагони "вужчого" габариту RIC, які мають 3-місні купе. В той час як стандартні пасажирські вагони УЗ мають 4-місні купе.

"Укрзалізниця вже відновила курсування всіх ремонтопридатних вагонів такого класу у своєму парку, звернулась до європейських партнерів щодо передачі таких вагонів, але їх не лишилось більше в наявності, а на замовлення та побудову нових піде понад 2 роки. Втім, це не зупинило українських залізничників, адже запит наших пасажирів спонукає знаходити нестандартні рішення. Майже рік тому Укрзалізниця ініціювала та постійно проводить роботу з польським залізничниками щодо реалізації цього проєкту", — зауважив член правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

В Укрзалізниці підкреслюють, що було проведено низку раундів переговорів та узгоджень між українськими та польськими залізничниками щодо сумісності стандартних вагонів Укрзалізниці з модернізованою польської інфраструктурою, та отримано технічні погодження від польського регулятора UTK. Також виконано тестовий заїзд поїзда, сформованого з вагонів стандартного для України габариту 1-ВМ. Ці вагони успішно пройшли весь маршрут від Києва до Варшави (із перестановкою візків на станції Ягодин).

Крім того, на вимогу польської сторони впродовж останніх 2 днів тривали детальні заміри абсолютно всіх габаритів кожного вагона цього поїзда спеціально залученими польськими технічними фахівцями з українською командою залізничників, яка зараз перебуває на прикордонній станції Дорогуськ у Польщі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна допоможе Молдові відбудувати залізничну дільницю протяжністю 400 км