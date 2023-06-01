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Укрзализныця работает над расширением прямого сообщения Киева и Варшавы: в рейс запустили тестовый поезд

Укрзализныця работает над расширением прямого сообщения Киева и Варшавы: в рейс запустили тестовый поезд

Киев • УНН

 • 641849 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Укрзализныця работает над расширением прямого железнодорожного сообщения Киева и Варшавы. В частности, 31 мая из Киева в Варшаву отправился тестовый поезд, сформированный из 14 стандартных вагонов Укрзализныци. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram Укрзализныци.

Детали

Отмечается, что Украина и Польша финализируют реализацию железнодорожного проекта по увеличению объемов пассажирских перевозок между Киевом и Варшавой. Предполагается, что согласование польской стороной курсирования стандартных вагонов УЗ позволит увеличить предложение мест для прямого сообщения Киева и Варшавы в 2-3 раза.

Так, прямой рейс Киев — Варшава — Киев является одним из самых популярных направлений. В Укрзализныце подчеркивают, что только в приложении УЗ ежедневно регистрируется более 3 тысяч запросов от пассажиров на билеты на это направление — это в 10 раз больше предложения мест. Сообщается, что причиной этого является ограниченное количество мест в вагонах, курсирующих на этом направлении. В частности, сейчас польские железнодорожники пропускают по маршруту Киев — Варшава только специальные вагоны "узкого" габарита RIC, которые имеют 3-местные купе. В то время как стандартные пассажирские вагоны УЗ имеют 4-местные купе.

"Укрзализныця уже возобновила курсирование всех ремонтопригодных вагонов такого класса в своем парке, обратилась к европейским партнерам о передаче таких вагонов, но их не осталось больше в наличии, а на заказ и построение новых уйдет более 2 лет. Впрочем, это не остановило украинских железнодорожников, ведь запрос наших пассажиров побуждает находить нестандартные решения. Почти год назад Укрзализныця инициировала и постоянно проводит работу с польским железнодорожниками по реализации этого проекта", — отметил член правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

В Укрзализныце подчеркивают, что был проведен ряд раундов переговоров и согласований между украинскими и польскими железнодорожниками по совместимости стандартных вагонов Укрзализныци с модернизированной польской инфраструктурой, и получены технические согласования от польского регулятора UTK. Также выполнен тестовый заезд поезда, сформированного из вагонов стандартного для Украины габарита 1-ВМ. Эти вагоны успешно прошли весь маршрут от Киева до Варшавы (с перестановкой тележек на станции Ягодин).

Кроме того, по требованию польской стороны в течение последних 2 дней продолжались детальные замеры абсолютно всех габаритов каждого вагона этого поезда специально привлеченными польскими техническими специалистами с украинской командой железнодорожников, которая сейчас находится на пограничной станции Дорогуск в Польше.

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