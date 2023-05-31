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Україна допоможе Молдові відбудувати залізничну дільницю протяжністю 400 км

Україна допоможе Молдові відбудувати залізничну дільницю протяжністю 400 км

Київ • УНН

 • 555082 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Україна допоможе відновити Молдові залізничний коридор Валчінет-Окніца-Бельци-Унгень-Кишинів-Каїнари, який має протяжність понад 400 кілометрів. Завершити проєкт планується наприкінці 2024 року, повідомляє УНН з посиланням на сайт Мінвідновлення, сторінку АТ "Укрзалізниця" в Telegram.

Цитата

"Відновлення цієї дільниці – важливий крок для підсилення залізничної логістики на дунайському напрямку. Завдяки цьому залізничному коридору експортери отримають зручний транспортний коридор, пов’язаний зокрема, з портом "Рені". Це один з важливих елементів розвитку експортної логістики у Бессарабії", - підкреслив віце-прем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Деталі

Відповідний меморандум щодо реалізації проєкту з відбудови підписали АТ "Укрзалізниця" та ДП "Залізниця Молдови". Зазначається, що проєкт розроблений залізничниками Молдови в рамках ініціативи "Шляхи солідарності", що підтримується Єврокомісією та передбачає розвиток альтернативних логістичних шляхів, зокрема для експорту аграрної продукції України.

Його реалізація здійснюватиметься на кошти партнерів та міжнародних фінансових установ, які виділяють Молдові 32 мільйони євро. Потім ці кошти скерують "Укрзалізниці" на відновлення залізничного коридору. За словами гендиректора ДП "Залізниця Молдови" Олега Тофілата, Україна має необхідну техніку та висококваліфікованих працівників, які "здатні швидко та якісно реалізовувати інфраструктурні проєкти".

Повідомляється, що українські та молдовські залізничники вже мають досвід успішного партнерства в масштабних інфраструктурних проєктах. 

"Так, у рамках реалізації проєкту з відбудови Березине-Бесарабяска наші залізничники допомогли колегам з Молдови відбудувати їхню частину цієї дільниці. При цьому роботи були виконані в рекордні терміни. Підписання меморандуму - це продовження нашої співпраці, яка дозволить розширити логістичні можливості між країнами та збільшити експортний потенціал", - заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Нагадаємо

АТ "Укрзалізниця" підписала меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з групою компаній "Литовських залізниць" (LTG). Компанії планують створити сумісну залізничну мережу і транспортні коридори в обхід рф та білорусі.

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