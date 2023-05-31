Украина поможет Молдове отстроить железнодорожный участок протяженностью 400 км

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"Восстановление этого участка – важный шаг для усиления железнодорожной логистики на дунайском направлении. Благодаря этому железнодорожному коридору экспортеры получат удобный транспортный коридор, связанный в частности, с портом "Рени". Это один из важных элементов развития экспортной логистики в Бессарабии", - подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков.

Детали

Соответствующий меморандум по реализации проекта по восстановлению подписали АО "Укрзализныця" и ГП "Железная дорога Молдовы". Отмечается, что проект разработан железнодорожниками Молдовы в рамках инициативы "Пути солидарности", которая поддерживается Еврокомиссией и предусматривает развитие альтернативных логистических путей, в частности для экспорта аграрной продукции Украины.

Его реализация будет осуществляться на средства партнеров и международных финансовых учреждений, которые выделяют Молдове 32 миллиона евро. Затем эти средства направят "Укрзализныце" на восстановление железнодорожного коридора. По словам гендиректора ГП "Железная дорога Молдовы" Олега Тофилата, Украина имеет необходимую технику и высококвалифицированных работников, которые "способны быстро и качественно реализовывать инфраструктурные проекты".

Сообщается, что украинские и молдавские железнодорожники уже имеют опыт успешного партнерства в масштабных инфраструктурных проектах.

"Так, в рамках реализации проекта по восстановлению Березино-Бесарабяска наши железнодорожники помогли коллегам из Молдовы отстроить их часть этого участка. При этом работы были выполнены в рекордные сроки. Подписание меморандума - это продолжение нашего сотрудничества, которое позволит расширить логистические возможности между странами и увеличить экспортный потенциал", - заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Напомним

АО "Укрзализныця" подписала меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с группой компаний "Литовских железных дорог" (LTG). Компании планируют создать совместную железнодорожную сеть и транспортные коридоры в обход рф и белоруссии.