В Украине изменят графики и маршруты ряд поездов

Детали

"Укрзализныця продолжает плановые ремонты инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Как указано, в этом месяце начинается капитальный ремонт пути на перегоне Яремче — Микуличин, что в период с 11 по 23 июня повлияет на графики и маршруты курсирования пассажирских поездов, проходящих по этому участку.



Поезд №55/56 Киев — Рахов не будет курсировать из Киева с 11 по 15 июня, а также с 18 по 22 июня, а из Рахова — с 12 по 16 июня и с 19 по 23 июня.



Поезда №95/96 Киев — Рахов — Киев, №6/5 Запорожье — Ясиня — Запорожье, №15/16 Харьков — Ясиня — Харьков будут в определенные даты ограничены до Ивано-Франковска.



Поезда №26/25 Одесса — Рахов, №235/236 Одесса — Рахов и №130/129 Кременчуг — Ворохта, №149/150 Полтава — Ворохта в определенные даты будут ограничены до Черновцов.



Поезд №357/358 Киев — Ворохта будет ограничен в определенные даты до станции Коломыя.



"Просим пассажиров учитывать эти изменения при приобретении билетов и приносим извинения за временные неудобства. Все работы, которые будут влиять на движение пассажирских поездов, планируется завершить до 24 июня", - указали в в УЗ.

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