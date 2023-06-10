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Підрив Каховської ГЕС: поблизу Нікополя просіла ділянка із залізничним полотном, приміські поїзди скасовано

Київ • УНН

 • 245897 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Поблизу Нікополя просіла ціла ділянка із залізничним полотном. Як повідомили в УЗ, просідання полотна - вплив підірваної росіянами дамби прослідковується набагато далі Херсонщини, передає УНН.

Підрив Каховської ГЕС: поблизу Нікополя просіла ділянка із залізничним полотном, приміські поїзди скасовано

Цитата

"... поблизу Нікополя просіла ціла ділянка із залізничним полотном.

Завдяки уважності придніпровських залізничників, трагедій не сталося, приміські поїзди вчасно скасовані, на відновлення у нас піде орієнтовно 3 дні", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними УЗ, приміські поїзди до Нікополя з Кривого Рога, Апостолова, Тимкова обмежать до Чортомлика.

Між Чортомликом і Нікополем для підвезення пасажирів курсуватиме безкоштовний автобус.

На ділянці Чортомлик — Кривий Ріг призначаємо тимчасовий електропоїзд відправленням з Чортомлика о 19:30, прибуття до Кривого Рога о 21:00. Це означає, що відправку поїзда №76/75 Кривий Ріг — Київ ми затримаємо на орієнтовно 50 хвилин для пересадки нікопольців, додали в УЗ.

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