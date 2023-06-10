Подрыв Каховской ГЭС: вблизи Никополя просел участок с железнодорожным полотном, пригородные поезда отменены

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"...вблизи Никополя просел целый участок с железнодорожным полотном.

Благодаря внимательности приднепровских железнодорожников, трагедий не произошло, пригородные поезда вовремя отменены, на восстановление у нас уйдет ориентировочно 3 дня", - говорится в сообщении.

Детали

По данным УЗ, пригородные поезда в Никополь из Кривого Рога, Апостолова, Тимкова ограничат до Чертомлыка.

Между Чертомлыком и Никополем для подвоза пассажиров будет курсировать бесплатный автобус.

На участке Чертомлык — Кривой Рог назначаем временный электропоезд отправлением из Чертомлыка в 19:30, прибытие в Кривой Рог в 21:00. Это означает, что отправку поезда №76/75 Кривой Рог — Киев мы задержим на ориентировочно 50 минут для пересадки никопольцев, добавили в УЗ.